Rupert Murdoch e Jerry Hall Sposi a Londra: 10 Figli in 2

04/03/2016

Rupert Murdoch, ricco imprenditore del mondo della comunicazione, si è sposato, dopo soli 4 mesi di fidanzamento, con Jerry Hall, ex top model ed ex fiamma di Mick Jagger, leader dei Rolling Stones

  Rupert e Jerry ha pronunciato il fatidico sì presso la Spencer House, a Londra. Si è trattato del rito civile, però, in quanto il rito religioso è in programma domani, nella chiesa di Saint Bride, sempre a Londra. La notizia del matrimonio era stata diffusa proprio dai diretti interessati lo scorso 12 gennaio. I due sono apparsi insieme, per la prima volta, lo scorso ottobre in occasione di un match di rugby in Inghilterra. A far conoscere Jerry e Rupert, secondo i bene informati, sarebbe stata una sorella del tycoon australiano. Rupert Murdoch, 84 anni, non è nuovo alle nozze, essendo Jerry  la sua quarta moglie. In passato il magnate ha impalmato Patricia Booker, Anna Torv e Wendi Deng. Del resto neanche per la Hall si tratta del primo matrimonio, visto che nel 1990 convolò a nozze con Mick Jagger, con cui ha avuto 4 figli: Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel. Anche Murdoch ha molti figli, 6 per l'esattezza: Prudence, Elizabeth, Lachlan, James, Grace e Chloe. La Hall, dopo essere stata al fianco, per 9 anni, di un famoso cantautore, leader di una mitica band, i Rolling Stones, ha deciso di sposarsi con un uomo molto più grande di lei (i due si passano 25 anni) ma ricchissimo. Si perché la rivista People With Money ha piazzato Murdoch nella prima posizione della classifica dei 10 imprenditori più pagati nel 2016: il suo fatturato si aggira sui 75 milioni di dollari e il suo patrimonio netto ammonta a 215 milioni di dollari. Eppure, qualche anno fa, molti ritenevano che Rupert fosse un imprenditore finito. Sbagliavano. In questi ultimi anni il fondatore della News Corp non ha fatto altro che consolidare il suo potere economico. Complimenti Rupert!
