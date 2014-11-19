Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Salerno, vicesindaco travolge pedone e non presta soccorso

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un anziano è stato investito e ucciso da un'auto. E' successo ieri sera a Castellabate, in provincia di Salerno. Il pirata della strada è Luisa Maiuri, vicesindaco di Castellabate.

La donna è stata interrogata dalla polizia ma non si conosce il motivo per cui non abbia voluto prestare soccorso all'88enne Giuseppe Spinelli, la vittima.

Sembra che Spinelli sia stato dapprima investito da un'Audi A5 e poi travolto dall'Alfa Romeo della Maiuri, che transitava sulla corsia opposta. Il sostituto procuratore Greco ha ordinato accertamenti ulteriori sul cadavere per fare luce sull'episodio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nokia N1: primo tablet del 'gigante' finlandese, funzionale ed economico

Articolo Successivo

Giorgia danza in un cubo nel video di "La mia stanza", nuovo brano

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016