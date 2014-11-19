Salerno, vicesindaco travolge pedone e non presta soccorso

Un anziano è stato investito e ucciso da un'auto. E' successo ieri sera a Castellabate, in provincia di Salerno. Il pirata della strada è Luisa Maiuri, vicesindaco di Castellabate.

La donna è stata interrogata dalla polizia ma non si conosce il motivo per cui non abbia voluto prestare soccorso all'88enne Giuseppe Spinelli, la vittima.

Sembra che Spinelli sia stato dapprima investito da un'Audi A5 e poi travolto dall'Alfa Romeo della Maiuri, che transitava sulla corsia opposta. Il sostituto procuratore Greco ha ordinato accertamenti ulteriori sul cadavere per fare luce sull'episodio.