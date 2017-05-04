Salute e benessere alimentare, ecco tutti i benefici della cannella
di Redazione
La cannella, un pizzico ogni giorno, può contrastare gli effetti legati ad una dieta che risulta essere troppo ricca di grassi. Questo è quanto emerso, in particolare, da una sperimentazione su animali che è stata effettuata effettuata da Vijaya Juturu della OmniActive Health Technologies Inc. una società che ha il suo quartier generale a Morristown, capoluogo della contea di Morris nello Stato USA del New Jersey. I risultati dello studio, in particolare, sono stati presentati nel corso della ATVB - Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology | Peripheral Vascular Disease 2017, e precisamente durante la Scientific Sessions della American Heart Association, con la cannella che se assunta con regolarità sarebbe in grado di generare effetti antinfiammatori unitamente alla riduzione del grasso accumulato, specie sulla pancia, a causa di una dieta troppo ricca di grassi. Inoltre, oltre agli effetti antinfiammatori la cannella garantirebbe pure effetti antiossidanti protettivi che, comunque, considerato che trattasi di una ricerca preliminare, possono riguardare anche il corpo umano. Se da un lato quindi i fitoestrogeni presenti nella frutta e nella verdura possono permettere alle donne di aumentare il seno di una taglia, dall'altro la cannella presenta invece dei benefici opposti, ovverosia quelli di ridurre il grasso in eccesso, ma anche l'insulina, i grassi nel sangue e la glicemia stando alla sperimentazione che è stata effettuata su topi. Nel dettaglio, i ricercatori hanno rilevato i risultati sopra descritti sottoponendo per una durata di dodici settimane un gruppo di topolini ad una dieta eccessivamente grassa contenente pure un integratore a base di cannella, ed un altro gruppo di topi sempre ad una dieta ricca di grassi ma senza la nota spezia aromatica. La cannella, in particolare, è una spezia che da secoli viene utilizzata in cucina per preparare i dolci, ma anche il cioccolato, le caramelle, i liquori ed i gelati. E' possibile utilizzare la cannella pure come aroma nelle creme ed in dolci come la meringa e nella panna montata. E se, come detto, per alimentazione aumento seno le donne puntano sull'assunzione regolare di alimenti contenenti elevate quantità di fitoestrogeni, la cannella oltre che in gastronomia viene invece utilizzata come rimedio naturale per il suo forte potere antiossidante. In particolare, anche attraverso studi da parte di autorevoli ricercatori, la scienza attribuisce alla cannella tante proprietà mediche tra i rimedi naturali a partire dalla possibilità di abbassare nel sangue il colesterolo ed i trigliceridi, e passando per la sua funzione antisettica nella cura dei disturbi dell'apparato respiratorio. In più, un pizzico di cannella ogni tanto permette, come rimedio naturale, pure di alleviare eventuali disturbi legati a stati di ipertensione.
