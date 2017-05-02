Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: il ritorno inaspettato di un personaggio

Tempesta d’amore trame puntate tedesche: riappare Barbara von Heidenberg con una proposta scioccante

Le puntate tedesche di Tempesta d’amore sono ricche di suspense. Ricordate la perfida Barbara von Heidenberg? Ancora una volta è stata capace di sparire e di far perdere le sue tracce perché era finita nei guai. Le anticipazioni di Tempesta d’amore però si concentrano sul suo ritorno e non finisce qui, Barbara propone una sorta di gara a Werner e Friedrich. Il premio messo in palio è di 10 milioni di euro, ma uno dei due potrebbe perdere la vita. Gli uomini accetteranno la proposta anche se di nascosto stringeranno un patto.

Gli albergatori manterranno la promessa? La trame degli episodi tedeschi di Tempesta d’Amore sono piuttosto avare al riguardo ma sappiamo che ci saranno diverse occasioni per infrangere il patto oltre ai falsi allarme, ad un certo punto Werner e Friedrich si convinceranno addirittura che qualcuno li stia seguendo vivendo in un continuo stato di paranoia. E se Barbara stesse architettando un nuovo piano? Queste puntate andranno in onda agli inizi del mese di giugno, precisamente nell’episodio 2700.

I fan della soap tedesca ricordano molto bene la dark lady che ha seminato il terrore per dieci anni. Bopo ben quattro stagioni di assenza la von Heidenberg è pronta ad architettare nuovi piani e siamo certi che questo è solo l’inizio. Le linee narrative di Sturm der Liebe 13 sono destinate a diventare esplosive. E noi non vediamo l’ora di raccontarvi tutto quindi continuate a seguire le nostre anticipazioni!