Salva 100 cani dall'essere mangiati.

Yang é una donna cinese che ha deciso di percorrere più di 2400km per arrivare a Yulin, un paese del sud della Cina, spendendo più di 1.000 euro per salvare 100 cani dal loro crudele destino. A Yulin ogni anno, in occasione del solstizio d'estate, si celebra il festival della carne di cane, per il quale un gran numero di povere bestioline vengono ammazzate. Yang é un'attivista e gestisce un rifugio per cani per i quali cucina ogni giorno pane di mais. Come tanti altri rifugi per animali, anche questo si sostiene grazie alle offerte di privati e all'aiuto di volontari. Molti attivisti come Yang cercano di porre fine ad atrocità come il festival di Yulin ma altrettanti cinesi fanno appello alla tradizione. La cosa più sconcertante é che da più di quattro anni non risulta esserci in Cina un allevamento di cani finalizzati a divenire cibo, é quindi evidente che i poveri quadrupedi che si trovano in quest'orribile festival vengono prelevati dalle strade, o ancor peggio, rubati ai loro padroni e molto spesso, consegnati ai loro aguzzini ancora con il collare. Animalisti di tutto il mondo, uniamoci e facciamo sentire la nostra voce, affinché festival di questo tipo vengano banditi