I NUOVI TRONISTI DI "UOMINI E DONNE"
di Redazione
05/09/2015
In questo articolo scopriremo chi sono i nuovi tronisti di questa stagione. Dal 14 Settembre ritorna "Uomini e Donne" su canale 5 e come tutti sappiamo è già stata registrata la puntata il 27 Agosto. I tre tronisti sono Silvia Raffaele, Amedeo Barbato e Gianmarco Valenza. Silvia l'abbiamo conosciuta già come corteggiatrice di Fabio Colloricchio nella scorsa stagione. Si descrive testarda, orgogliosa ma anche molto passionale.E' molto legata ai suoi genitori e sogna di avere una famiglia come la sua. Adora lo sport, lo shopping e stare insieme alle amiche. Detesta più di tutto le persone false. È single da quattro anni ed è stata innamorata una sola volta. Ciò che la colpisce in un uomo è lo sguardo. Cerca un uomo intraprendente, divertente ma anche che le tenga testa e la sorprendi in ogni momento. Passiamo a conoscere Amedeo Barbato. Viene da Napoli ed ha 28 anni. Si descrive come un ragazzo spensierato, solare ma anche lunatico. È molto legato alla sua numerosa famiglia. Sua nonna è una delle persone più importanti per lui. Con i genitori ha un rapporto bellissimo. Lavora nell’agenzia di famiglia. In amore è passionale, romantico e adora le sorprese. Cerca una ragazza intelligente ed ambiziosa e con la quale possa aprirsi senza freni o riserve. E poi c'è Gianmarco Valenza. Lo abbiamo già conosciuto per la sua partecipazione a "Temptation Island" in coppia con la sua ex-fidanzata Aurora Betti. Viene da Latina e ha 24 anni. Lavora nel suo pub. Con il padre ha un rapporto speciale infatti è anche suo confidente. Gianmarco è solare, estroverso e si ritiene un leader. Cerca una donna, oltre che bella ,che sappia tenergli testa e rendere la vita di coppia una sfida continua. Che ne dite dei nuovi tronisti? Aspettavate altri? Non ci resta che seguirli dal 14 Settembre su canale 5 e di fargli un grosso in bocca al lupo!
