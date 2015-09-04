Salvatore e Teresa: "Sicilia ciao andiamo a Roma"

L'amore tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia sembra crescere sempre più. Lo dimostra il fatto che hanno deciso di andare a convivere a Roma e di lasciare la loro bella Sicilia. Infatti la stessa Teresa scrive su Instagram: "Ultima cena in Sicilia. arrivederci si parte." Molti non credevano in questa storia d'amore nata negli studi della De Filppi mentre i loro fans li hanno sempre sostenuti. Ricordiamo anche la loro partecipazione al programma "Temptation Island", nonostante le molteplici provocazioni sono usciti mano nella mano. Ed allora non resta che aspettare i fiori d'arancio...