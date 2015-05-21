Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lorenzo Fragola sbarca al cinema: show live al Palalottomatica di Roma

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' decisamente un momento memorabile per Lorenzo Fragola, visto che ha trionfato a X Factor ed ha fatto una bella figura al Festival di Sanremo. Il suo primo disco, poi, intitolato "1995", sta riscuotendo un grande successo.

Sulla scia di tale splendido momento, il cantautore siciliano ha pensato di regalare ai suoi fan una performance live sul grande schermo. Una nuova sfida per il giovane talento lanciato dal rapper Fedez.

Lunedì prossimo, 29 giugno, Lorenzo Fragola si esibirà al Palalottomatica di Roma. Appuntamento alle 20.50. Lo show verrà proiettato in diretta in molti cinema italiani. L'elenco delle sale dove verrà trasmesso lo spettacolo è menzionato su www.fragolaalcinema.it/sale. Lorenzo, durante lo show, parlerà anche con i fan, raccontando anche aneddoti della sua vita e della sua carriera.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samantha Cristoforetti augura buonanotte con fiaba di Gianni Rodari

Articolo Successivo

Ecco la 'porta' dell'Hiv: Dna virus finisce nella periferia del nucleo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016