Lorenzo Fragola sbarca al cinema: show live al Palalottomatica di Roma

E' decisamente un momento memorabile per Lorenzo Fragola, visto che ha trionfato a X Factor ed ha fatto una bella figura al Festival di Sanremo. Il suo primo disco, poi, intitolato "1995", sta riscuotendo un grande successo.

Sulla scia di tale splendido momento, il cantautore siciliano ha pensato di regalare ai suoi fan una performance live sul grande schermo. Una nuova sfida per il giovane talento lanciato dal rapper Fedez.

Lunedì prossimo, 29 giugno, Lorenzo Fragola si esibirà al Palalottomatica di Roma. Appuntamento alle 20.50. Lo show verrà proiettato in diretta in molti cinema italiani. L'elenco delle sale dove verrà trasmesso lo spettacolo è menzionato su www.fragolaalcinema.it/sale. Lorenzo, durante lo show, parlerà anche con i fan, raccontando anche aneddoti della sua vita e della sua carriera.