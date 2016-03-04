Samantha Cristoforetti Incontra Team Altec e Thales Alenia Space Italia

Grande emozione ha provato l'astronauta Samantha Cristoforetti, a Torino, quando ha incontrato il team di Altec e Thales Alenia Space, che l'ha aiutata a superare in modo eccellente la sua recente missione sulla ISS

"Quando Samantha è stata su, è stata in casa costruita qua a Torino. Per tutta la durata della missione è stata monitorata dai nostri ingegneri".

"Sicuramente è quello che lei auspica e credo che sicuramente Esa ed Asi stiano lavorando per questo. Noi saremmo ben lieti di seguirla di nuovo".

"Il futuro spaziale passa per Marte, frontiera degli ultimi studi nei grandi centri ricerche, come questi a Torino, di Altec e Thales Alenia Space Italia. Mi emoziona vedere in carne ed ossa i tecnici e gli ingegneri con i quali ho parlato via satellite nei miei 6 mesi in orbita".

Il capitano dell'Aeronautica militare e astronauta dell'Esa ha trascorso ben 200 giorni sulla Stazione spaziale internazionale, assieme ad altri. Il 50% della ISS è frutto dell'industria aerospaziale italiana. Lo ha ricordato anche, presidente di Altec, azienda che garantisce servizi ingegneristici e logistici alla ISS:Grimaldi non esclude, anzi spera, che prossimamente la Cristoforetti possa tornare in orbita:Rammentiamo che Altec fa anche parte del programmadell'Esa, che inizierà il prossimo 14 marzo da Baikonour. Il programma contempla anche l'approdo su Marte. In due giorni, dunque, Samantha Cristoforetti ha conosciuto, a Torino, tutti coloro che l'hanno aiutata durante la missione in orbita. Durante l'incontro con il personale della Altec e della, il capitano dell'Aeronautica ha detto:Samantha ha parlato con lo staff Altec e Thales Alenia Space Italia in presenza di personaggi importanti come il sindaco di Torino,, e Fabio Grimaldi, presidente di Altec, e Giuseppina De Santis, assessore regionale alle Attività produttive. La Cristoforetti ha anche visitato, durante la sua breve permanenza a Torino, il padiglione destinato alla simulazione del terreno di Marte e la sala di controllo della suddetta missione ExoMars, che dovrà iniziare a breve.