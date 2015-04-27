Home Attualità Da 3 anni porta in braccio fino a scuola l’amico disabile

Da 3 anni porta in braccio fino a scuola l’amico disabile

di Redazione 27/04/2015

Da qualche giorno è diventato un vero e proprio eroe nel suo paese: si tratta di un ragazzo cinese di 18 anni , che si chiama Xie Xu. Come mai? Perchè? Grazie ad un suo scatto postato sui social network, che ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale! Xie Xu è stato infatti fotografato di recente, mentre portava a scuola un suo carissimo amico disabile, sulle spalle, percorrendo chilometri e chilometri in questo modo: un compito, quello di portare a scuola in questo modo il suo amico, che il giovane, assolve da ben 3 anni, tutti i giorni. Il giovane amico disabile ha 19 anni e soffre di distrofia muscolare, una malattia che non gli consente più di camminare e per essere certo che non perderà le lezioni rischiando di essere bocciato Xie Xu, ha fatto una sorta di "voto" di amicizia ed a costo di faticare tantissimo porterà ogni giorno a scuola il suo amico, caricandoselo sulle spalle, percorrendo la distanza tra la casa e la scuola. Un voto che ha permesso al legame tra i due amici, di diventare sempre più forte e che li vede ora inseparabili, anche nella vita quotidiana extra scolastica. Michela Galli

