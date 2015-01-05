Samsung Galaxy S6 avrà scocca in alluminio: prime foto sul web

Samsung deve migliorarsi per tenere testa alla concorrenza, Apple in primis. Visto che lo smartphone Galaxy S5 non ha ottenuto il successo sperato, il colosso coreano non potrà sbagliare ancora con il Galaxy S6.

Vero è che, Apple a parte, gli smartphone di fascia alta non attirano più così tanto il pubblico.

Sul web sono state pubblicate diverse foto che ritraggono la scocca del nuovo Samsung Galaxy S6, tutta in alluminio. Sebbene molti ritengono che il nuovo device mobile di Samsung sarà presentato al CES di Las Vegas, è probabile che il colosso coreano lo lancerà in primavera. Non ci resta che attendere per provare la nuova 'perla' di Samsung.