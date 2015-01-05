Loading...

Pino Daniele: morte sconcerta mondo della musica, Eros Ramazzotti in lacrime

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2015

Il mondo della musica piange uno straordinario artista che, la notte scorsa, è stato stroncato da un infarto. Pino Daniele è morto. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 19 marzo.

La luttuosa notizia ha sorpreso e amareggiato un po' tutti: artisti, amici, parenti e fan di Pino. Il cantautore napoletano si trovava nella sua casa in Toscana quando, all'improvviso, ha iniziato a sentirsi male. L'intervento del personale sanitario è stato vano.

Il web si sta riempiendo di messaggi di colleghi ed amici di Daniele. Due grandi e celebri amici del musicista partenopeo, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, sono commossi.

"Anche Pino ci ha lasciato. Grande amico mio, ti voglio ricordare con il sorriso mentre io, scrivendo, sto piangendo" ha scritto Eros Ramazzotti. "Un dolore immenso. Sono attonita. Non trovo altre parole", ha dichiarato, invece, Fiorella Mannoia.

Addio Pino, sei stato un musicista unico!

