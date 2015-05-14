Cannes 2015: Charlize Theron incassa applausi scroscianti, mano nella mano con Sean Penn

Come previsto, applausi scroscianti e standing ovation hanno caratterizzato l'apparizione di Charlize Theron a Cannes. L'attrice è la protagonista di "Mad Max: Fury Road", film che fa rivivere il mitico eroe che lotta in un mondo post apocalittico per assicurarsi acqua e benzina.

Charlize, in forma e affascinante, ha calcato il red carpet assieme al regista Georges Miller e Tom Hardy. La Theron veste i panni di una furente imperatrice: un ruolo decisamente inedito per la sensuale attrice che è stata immortalata a Cannes, mano nella mano, assieme al suo compagno Sean Penn.

"Mad Max: Fury Road" esce oggi nelle sale italiane.