Home Home Samsung: smartphone pieghevoli rivoluzioneranno mercato telefonini

Samsung: smartphone pieghevoli rivoluzioneranno mercato telefonini

di Redazione 08/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Samsung rivoluzionerà il mondo degli smartphone, pieno indubbiamente di prodotti funzionali e avveniristici ma molto simili? Probabilmente. Il colosso sudcoreano ha intenzione di creare telefonini pieghevoli, con display da 5 pollici e 8 pollici. In arrivo nel 2017? Bloomberg ha reso noto che Samsung presenterà probabilmente i due nuovi smartphone (con schermi da 5 e 8 pollici) durante il Mobile World Congress di Barcellona, nel 2017. Lo smartphone da 5" piacerà sicuramente all'utente medio, quello che insomma usa il telefonino solo per fare chiamate ed inviare qualche messaggio; il dispositivo pieghevole da 8", invece, calamiterà l'attenzione di chi, con lo smartphone, fa praticamente tutto, in quanto ha un display più ampio. Samsung, in sostanza, creerà telefonini che si chiuderanno come un libro. Uno di essi si chiamerà probabilmente Galaxy X. Se ben ricordate, il lancio di smartphone pieghevoli era già stato annunciato da Samsung 3 anni fa, durante il CES di Las Vegas. In quell'occasione, il colosso sudcoreano proiettò un video che mostrava apparecchi avvolgibili e pieghevoli, sottolineando che dispositivi del genere sarebbero stati lanciati nel 2017. Beh, ci siamo quasi. Schermi OLED pieghevoli Samsung, a quanto pare, ha sviluppato una tecnologia tale da poter produrre tantissimi smartphone pieghevoli. I nuovi telefonini del 'gigante' coreano avranno schermi OLED pieghevoli: quello da 8" sembrerà un tablet. https://youtu.be/sAAie_Zf1pU E' probabile, dunque, che gli schermi pieghevoli rappresenteranno il nuovo campo su cui duelleranno Samsung ed Apple con i loro Galaxy e iPhone. Sembra che anche il colosso di Cupertino sia al lavoro per creare smartphone con display OLED in futuro. E' probabile che il lancio di telefonini pieghevoli darà sicuramente un vantaggio a Samsung sugli altri colossi dell'hi-tech, Apple in primis. Samsung ha capito che una delle ragioni per cui si è registrato un rallentamento del mercato degli smartphone è l'assenza di novità: i telefonini sono molto simili, anche se performanti e funzionali. Ci vuole uno scossone, dunque.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp