Sangue sull'autostrada A1: pulmino urta veicolo fermo, tante vittime
di Redazione
26/10/2014
Ancora sangue sull'autostrada A1, dopo il tragico incidente di ieri. Stamani, alle 5.30, un'altro dramma. Un impatto tra due pulmini, su cui viaggiavano molte persone, ha fatto diverse vittime.
Il guidatore di un mezzo su cui erano a bordo 8 romeni non è riuscito ad evitare un pulmino che si era fermato sulla corsia di marcia, su cui erano a bordo 6 marocchini. Probabilmente, il conducente del primo veicolo andava troppo veloce e non ha potuto evitare il veicolo fermo.
Il bilancio della tragedia è decisamente pesante: morti 6 romeni una famiglia intera, un ragazzo e 2 donne. E' deceduta, purtroppo, anche una bambina di un anno 3 mesi, che era stata subito trasportata in ospedale.
I conducenti dei due veicoli sono stati accusati di omicidio colposo plurimo. Lo scontro è avvenuto, precisamente, al chilometro 576 dell’A1, nel comune di San Cesareo (Roma).
