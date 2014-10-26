Laura Pausini estasia Chiacago, sold out e ovazioni: tappa da incorniciare

I fan lo sanno bene. Laura Pausini è attualmente molto affaccendata nella veste di coach internazionale de 'La Voz México'. Tuttavia, la popstar italiana continua a far sentire la sua voce dal vivo, girando tutto il Nord America con The Greatest Hits World Tour.

Laura ha già cantato in grandi e famose città americane, come Los Angeles, New York, Miami e Las Vegas. In ogni occasione si è registrato il tutto esaurito. Sold out anche ieri a Chicago dove ieri la Pausini ha estasiato il pubblico presente al The Chicago Theatre con brani cantanti in diverse lingue.

L'artista italiana si esibirà ancora, a ottobre, negli Usa; poi canterà in Messico, in Australia (tappe a Sidney e Melbourne) e in Russia. I fan italiani di Laura non devono preoccuparsi, però, visto che il loro idolo tornerà in Italia in occasione del raduno annuale degli iscritti al suo fan club ufficiale, che quest'anno si svolgerà al Pala De Andrè di Ravenna. Volete partecipare? Iscrivetevi su www.laura4u.com.