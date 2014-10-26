Charlotte Casiraghi sola e malinconica: rottura con Gad Elmaleh?

Secondo alcuni rumors, la storia d'amore tra Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh è al capolinea. I due sono apparsi raramente insieme negli ultimi tempi e lei è stata immortalata più volte sola e malinconica. I due non hanno confermato le voci indiscrete ma molti magazine di gossip danno per certa la fine della relazione tra la 28enne e il 43enne.

Gad sta vivendo un periodo memorabile sul piano professionale ma, come spesso accade, una vita lavorativa stellare porta via tempo alla vita privata, e quindi agli affetti. Ricordiamo che l'attore di origini marocchine e Charlotte hanno avuto un figlio insieme, Raphael, che non otterrebbe alcun titolo nobiliare se i due non si sposassero.

La famiglia Grimaldi, lo ricordiamo, non ha mai gradito la relazione tra Charlotte e Gad, anche per il forte gap d'età: lei ha 28 anni, lui 43. Non ci resta che attendere la conferma o la smentita dei rumors.