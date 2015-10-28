Home Home Santo Spirito in Sassia Ospiterà Polo Museale, Zingaretti: "Opere di Straordinario Valore"

Santo Spirito in Sassia Ospiterà Polo Museale, Zingaretti: "Opere di Straordinario Valore"

di Redazione 28/10/2015

A Roma verrà realizzato un nuovo polo museale nel Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Si inizierà a lavorare nel 2016. Entro un anno e mezzo il Polo verrà ultimato Il costo dell'opera? 3,6 milioni di euro. La somma, comunque sia, non è carico della Regione, poiché stanziata 11 anni fa. Ora, grazie all'iniziativa della Asl RmE, i lavori ripartiranno e verrà realizzato un Polo che darà lustro a Roma e all'Italia . Ieri, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti e il Dg dell’Azienda sanitaria, Angelo Tanese, hanno parlato dell'ammirevole progetto. Faranno parte del polo museale del Santo Spirito tanti storici locali, come la sala Lancisi, la biblioteca Lancisiana, e il piano interrato, dove ci sono reperti della villa di Agrippina Major. Il presidente della Regione Lazio ha asserito: "I soldi, circa 4 milioni, erano bloccati da dieci anni per problemi amministrativi e burocratici. Erano in bilancio e non si era riusciti ancora ad avviare i lavori. Parliamo di opere di straordinario e inestimabile valore, e vista l'importanza dell’ospedale Santo Spirito si parla di un pezzo della cultura di Roma, perché da centinaia di anni questo luogo è tutt'uno con la storia delle famiglie della Capitale". Tanese ha sottolineato: "Un'azienda sanitaria che può disporre di un patrimonio di valore inestimabile come questo, ha l'obbligo di utilizzare i finanziamenti che erano fermi da dieci anni. E' un'operazione che per noi può non essere considerata prioritaria, ma che invece diventa importante nel momento in cui recuperiamo anche una memoria e una tradizione di questa città. Il Santo spirito è uno degli ospedali più antichi del mondo". Felice ed entusiasta per l'inizio dei lavori anche la dem Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio: "Con l'aiuto della Regione e l'impegno della Asl Rm E, un bene pubblico di grandissimo pregio e interesse culturale sarà restituito presto ai cittadini. L'investimento per il restauro del polo museale di Santo Spirito in Sassia ammonta a 4 milioni di euro. E' importante sottolineare che non si tratta di risorse nuove, ma di soldi già stanziati da anni e bloccati per motivi burocratici che adesso finalmente saranno utilizzati grazie all'intervento della Giunta regionale. In questo modo, si recupera un bene comune di straordinaria importanza storica e culturale che potrà diventare un ulteriore punto di interesse per chi visita Roma". I romani e gli italiani non possono che congratularsi con la Regione Lazio per l'inizio dei lavori necessari alla realizzazione di un Polo museale eccezionale , di grande valore artistico, storico e culturale.

