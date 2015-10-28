Home Esteri Usa, Poliziotto Entra in Classe e Picchia Studentessa di Colore

Usa, Poliziotto Entra in Classe e Picchia Studentessa di Colore

di Redazione 28/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Choc negli Usa per l'ennesimo episodio di violenze compiute da un poliziotto su una persona di colore. Stavolta gli abusi avrebbero avuto come teatro una scuola. Tutto è stato ripreso con un cellulare da un amico della vittima Nel video, che è diventato virale, si vede un poliziotto bianco che entra in classe e chiede a una ragazza di colore di seguirlo. Lui, allora, la blocca e la scaraventa a terra, come una bisaccia . L'episodio è sconcertante anche perché l'insegnante, presente in aula, è rimasto inerte, non ha chiamato nessuno per difendere la ragazzina. L'episodio è avvenuto in una classe del liceo Columbia's Spring Valley, in South Carolina. David Thomas, collega del poliziotto che ha picchiato la studentessa, ha affermato: "Le agenzie hanno aperto un'inchiesta sui diritti civili per appurare le circostanze dell'arresto della studentessa. L'Fbi raccoglierà prove e testimonianze per determinare se sia stata violata la legge federale". Il video è finito su YouTube e permette di vedere gli abusi subiti dalla studentessa. A chiamare l'agente, a quanto pare, era stato proprio l'insegnante. Il poliziotto, una volta entrato in classe, invita la giovane a seguirlo. Lei resta seduta. L'agente, furioso, le mette le mai al collo per farla alzare ma non ci riesce ; allora la solleva e la getta a terra. Infine le mette le manette. Una vicenda scioccante su cui bisogna fare chiarezza. E' inammissibile una violenza così gratuita. La studentessa di colore è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale ma il poliziotto è stato sospeso dal servizio nelle scuole in attesa dell'esito delle indagini . Non è la prima volta che negli Usa avvengono episodi del genere. Quello avvenuto in South Carolina è l'ennesimo episodio che getta fango sulla Polizia americana. Troppi abusi nei confronti delle persone di colore. La vicenda ha alimentato la polemica negli Usa sull'abuso di potere dei poliziotti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp