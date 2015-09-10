Home Gossip Sara Tommasi e Andrea Diprè: nozze vicine, annuncio su Facebook

Sara Tommasi e Andrea Diprè: nozze vicine, annuncio su Facebook

di Redazione 10/09/2015

Ritorno di fiamma tra Sara Tommasi e l'avvocato e critico d'arte Andrea Diprè. I due hanno reso noto, mediante Facebook, che la loro relazione è solida e presto convoleranno a nozze Andrea e Sara, insomma, sono affiatatissimi e rispondono con baci ed effusioni alle malelingue che li volevano divisi e nemici. I due si amano e tra poco si sposeranno. "Mercoledì 9 settembre 2015, in una radura ortofrutticola io, Andrea Diprè, ritorno insieme a questa moderna Beatrice che è Sara Tommasi. Siamo tornati di nuovo ufficialmente insieme, in realtà siamo stati sempre insieme, però, purtroppo. Non è possibile che due persone che si vogliono realmente bene, che si amano, siano ostacolate in tutti i modi. Non è possibile. Non dico nient'altro. Ci sposeremo", ha scritto l'avvocato su Facebook. Diprè si è poi corretto scrivendo: "Più che Beatrice, questa moderna Lucia sembra la riedizione de 'I Promessi Sposi'". Per evitare che molti pensassero che il video fosse stato pubblicato molto tempo prima, Diprè ha esposto diversi fatti accaduti recentemente, come la caduta di Barbara D'Urso durante la prima puntata di Pomeriggio Cinque e la vittoria della Roma in campionato. Sara Tommasi, invece, ha parlato poco. Indossava grossi occhiali da sole e, a un certo punto, ha mormorato "è vero". L'ex bocconiana è apparsa stanca, quasi assente. Si trova realmente bene con l'avvocato e critico d'arte? Staremo a vedere. Quello che ci preoccupa è lo stato psicofisico della Tommasi. Nel video è apparsa troppo silenziosa (sotto effetto di psicofarmaci?). Molti ritengono che Dipré la stia solamente sfruttando.

