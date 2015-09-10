Home Spettacoli Pechino Express, edizione 2015 più gay: Costantino conduttore e confidente

di Redazione 10/09/2015

Costantino Della Gherardesca conosce bene Pechino Express, programma in onda su Rai Due di cui è stato concorrente nella prima edizione ed ora, invece, ne è presentatore, autore e accompagnatore E' un programma dinamico Pechino Express e tutto gli si può rimproverare eccetto che sia noioso. Il dinamismo caratterizza la trasmissione, il conduttore e tutto lo staff. "Mi alzo alle 4.30, e fino a mezzanotte non mi fermo. Da Milano partiamo con tutto scritto e pianificato, ma alla prova della realtà molto deve essere ripensato, adattato. Ci sono un centinaio di persone che ruotano intorno al programma", ha affermato Della Gherardesca. Quest'anno Pechino Express è ambientato in America Latina, terra bella, affascinante e misteriosa. "L'ossigeno rarefatto e il respiro corto sono stati i peggiori nemici, insieme al freddo. Anche se io ho molto più sofferto quando in Birmania avevamo 45 gradi e l'umidità del 90%", ha aggiunto Costantino, che non ha peli sulla lingua e non si vergogna di dire che la sua è stata una gavetta lunga, sicuramente la più lunga della storia della tv. Costantino Della Gherardesca ha le sue idee riguardo alla tv italiana: salverebbe sicuramente Milly Carlucci e il suo "Ballando" ("ci rappresenta quasi più di Sanremo") ma non sopporta gli opinioni del Grande Fratello e le teenager che si mettono a piangere. Uno dei punti di forza di Pechino Express resta, indubbiamente, la location (si è passati dall'Asia al Sudamerica) ma anche presentatori e concorrenti sono all'altezza. Qualcuno ha sottolineato che l'edizione 2015 del programma è quella più gay di sempre, visto che una buona percentuale dei concorrenti è omosessuale. Questo dettaglio farà aumentare o calare l'audience?

