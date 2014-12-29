Loading...

Sassari, allarme antrace in ufficio postale: 9 impiegati intossicati

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2014

Allarme antrace, stamani, a Sassari, precisamente nell'ufficio di smistamento lettere in via XXV aprile. Sono stati subito trasportati in ospedale 9 impiegati delle poste.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del nucleo speciale che interviene solitamente quando si verificano situazioni pericolose dal punto di vista chimico-batteriologico. Ad intossicare i dipendenti delle Poste sarebbe stata la sostanza contenuta nelle missive.

Si attendono i risultati delle analisi per scoprire la natura della sostanza contenuta nelle lettere. Fatto sta che gli impiegati hanno iniziato a sentirsi male. Dovrà anche essere accertato sia il destinatario che il mittente delle missive.

Mauro Pili, deputato di Unidos, si è soffermato sulla vicenda su Facebook, sottolineando che le autorità competenti stanno facendo il possibile per fare luce sull'episodio.

