Sassari, allarme antrace in ufficio postale: 9 impiegati intossicati
di Redazione
29/12/2014
Allarme antrace, stamani, a Sassari, precisamente nell'ufficio di smistamento lettere in via XXV aprile. Sono stati subito trasportati in ospedale 9 impiegati delle poste.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del nucleo speciale che interviene solitamente quando si verificano situazioni pericolose dal punto di vista chimico-batteriologico. Ad intossicare i dipendenti delle Poste sarebbe stata la sostanza contenuta nelle missive.
Si attendono i risultati delle analisi per scoprire la natura della sostanza contenuta nelle lettere. Fatto sta che gli impiegati hanno iniziato a sentirsi male. Dovrà anche essere accertato sia il destinatario che il mittente delle missive.
Mauro Pili, deputato di Unidos, si è soffermato sulla vicenda su Facebook, sottolineando che le autorità competenti stanno facendo il possibile per fare luce sull'episodio.
Articolo Precedente
Carlo Conti: casanova prima di conoscere Francesca Vaccaro
Articolo Successivo
Concerti 2015: anno eccezionale, grande attesa per U2 e Ariana Grande
Redazione