Carlo Conti: casanova prima di conoscere Francesca Vaccaro

Il conduttore toscano Carlo Conti è diventato papà da poco ed è felicissimo. Nel corso di una recente intervista, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo ha detto: “Come ci si sente a essere diventato papà? Sospiro, prendo tempo, cerco di trattenermi, vorrei cominciare a parlare delle mille emozioni nuove che provo, poi però non ce la faccio. È più forte di me. E così rispondo: Babbo, si dice babbo!'".

E' intitolato proprio “Si dice babbo!” il libro di Carlo Conti, reduce del grande successo di "Tale e Quale show", programma che ha condotto egregiamente. Carlo non dimenticherà mai il 2014, visto che è l'anno in cui è diventato padre di Matteo. Il conduttore, lo ricordiamo, è sposato con Francesca Vaccaro.

Conti, nel suo libro, parla anche del suo rapporto con le donne prima di incontrare Francesca: "Prima di conoscerla, ero malato di 'dongiovannite'. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre. Possibilmente lei. Per fortuna, la persona giusta era lì, davanti a me. E mi amava nello stesso modo. Il matrimonio è stata una conseguenza naturale. Al mattino, apro gli occhi, vedo Francesca e sono tanto felice. Le devo tutto".