Scarlett Johansson attrice più ricca nella storia del cinema americano

Scarlett Johansson è l'attrice che ha guadagnato di più nella storia del cinema americano
. A decretarlo è stato Box Office Mojo. La bella attrice 31enne si è così piazzata nella top ten della classifica degli attori che hanno guadagnato di più grazie al cinema. Secondo la ricerca di Box Office Mojo, infatti, Scarlett Johansson avrebbe guadagnato nell'arco della sua stellare carriera ben 3,3 miliardi di dollari
. Questo risultato ha permesso all'attrice di conquistare il decimo posto della classifica degli attori che hanno guadagnato di più. Davanti a lei attori del calibro di Michael Caine e Johnny Depp.
Quali sono i film che hanno permesso alla Johansson di guadagnare di più? "Iron Man 2", i vari capitoli di "Capitan America" e "The Avengers", e "Lucy"
. Una bella soddisfazione, dunque, per l'affascinante Scarlett
, che oltre ad essere tra i sex symbol del cinema mondiale è anche la donna più ricca nella storia del cinema americano. Sì perché è lei l'unica donna ad essere presente nella top ten degli attori più pagati; per trovarne un'altra bisogna scendere al 19esimo posto, occupato dall'avvenente Cameron Diaz
. La top ten è dominata da Harrison Ford, straordinario attore che ha incassato nell'arco della sua lunga carriera la bellezza di 5 miliardi di dollari. La seconda e terza posizione sono occupate rispettivamente da Samuel L. Jackson e Morgan Freeman.
Adesso è tra gli attori più pagati nella storia del cinema americano ma la vita non è stata sempre rose e fiori per la bella Scarlett Johansson, soprattutto nella vita privata. Insomma, l'attrice ha sofferto molto per amore. Oggi Scarlett è felicemente sposata ma in passato ha vissuto momenti terribili
a causa di un amore malato. Durante un'intervista a Cosmopolitan, l'attrice ha detto:
"Molto, molto tempo fa, ho avuto nella mia vita una persona che era sempre indisponibile, ma indisponibile in un modo così attraente".
Anche la bella Johansson, star del cinema statunitense e mondiale, ha dunque sofferto per amore. Oggi, però, è serena e si gode il suo successo e il suo denaro, ricavato con tanti sacrifici. Forse non tutti sanno, ad esempio, che l'affascinante attrice, per vestire i panni di Natasha Romanoff in "Iron Man" ha dovuto perdere molti chili in pochissimo tempo
. Pare che Scarlett si sia sottoposta a una dieta ferrea, connotata dall'assunzione di pochissimi grassi e carboidrati, ed abbia svolto molto esercizio fisico. In effetti, in "Iron Man" la bella Scarlett è proprio magra. Non è tutto oro quello che luccica nel mondo del cinema!