Omicidio Yara Gambirasio: Bossetti legge lettera in Aula, rischia l'ergastolo
di Redazione
01/07/2016
"Sarò anche uno stupido, un ignorantone, un cretino ma non sono un assassino. Questo sia chiaro a tutti".Dopo aver proferito tali parole, il carpentiere di Mapello ha chiesto alla Corte se poteva leggere una lettera. I giudici hanno acconsentito. Riportiamo uno stralcio della missiva, che sa un po' di supplica accorata:
"Non vedevo l'ora di potervi guardare negli occhi per dirvi che persona sono, che non è quella che è stata descritta da tanti in questa aula. Non sono un assassino, sono innocente, e condannarmi sarebbe il più grave errore giudiziario del secolo, ma accetterò il verdetto, qualunque sia. Sarei felice di incontrare i genitori di Yara perché conoscendomi capirebbero che l'assassino o gli assassini sono ancora in libertà...".In Aula c'era anche Marita Comi, la compagna di Massimo Bossetti. I giudici si sono ritirati in Camera di Consiglio: la sentenza arriverà stasera. Il carpentiere rischia seriamente l'ergastolo. Chissà se la missiva letta oggi in Aula sia servita a qualcosa? Chi ha ucciso Yara Gambirasio: Massimo Bossetti o qualcun altro? Il carpentiere continua a professarsi innocente. I giudici potrebbero stasera condannare all'ergastolo Bossetti ma anche assolverlo, rimettendolo così in libertà dopo due anni di carcere. Compito arduo quello dei magistrati. Indubbiamente, ad inchiodare Bossetti è la prova del Dna. Sui leggins e sugli slip di Yara Gambirasio, infatti, vennero trovate tracce biologiche che hanno portato al carpentiere. In realtà, ci sono diverse prove a carico dell'unico imputato di un processo che va avanti da anni e che sta volgendo al termine, come le sfere di metallo ritrovate sul cadavere di Yara (tipiche dell'edilizia) o parti di tessuto del furgone di Bossetti sugli indumenti di Yara. I difensori di Massimo, però, continuano a sostenere che sul loro assistito è stato gettato solo fango e quelle prodotte non sono prove ma solo suggestioni. La sentenza verrà letta in Aula ma non verranno ammessi fotografi e giornalisti.
Articolo Precedente
Yara Gambirasio: Bossetti condannato all'ergastolo
Articolo Successivo
Scarlett Johansson attrice più ricca nella storia del cinema americano
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023