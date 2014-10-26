Loading...

Scorribande di pidocchi sulla testa di una bimba: video diventa virale

26/10/2014

Il problema dei pidocchi sulla testa dei bimbi è decisamente atavico e, anche oggi, rappresenta un'insidia. I maestri raccomandano sempre alle famiglie di controllare la testa dei propri figli, per evitare il contagio in classe.

E' diventato virale un video che mostra il grande quantitativo di pidocchi sulla testa di una bimba. Il video ha lasciato stupita anche la dottoressa Alejandra Perotti, dell'Università di Reading, sebbene abbia visto tantissimi casi di pediculosi.

Osservate il video!

Ecco il link: https://www.youtube.com/watch?v=Embr4g3HwvQ

