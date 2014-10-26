Roma, arrestato ex ministro russo Dmitry Bezdelov: accusato di frode allo Stato
di Redazione
26/10/2014
Ieri sera è terminata la fuga di Dmitry Bezdelov, ex ministro russo accusato di frode allo Stato. L'uomo è stato messo in manette dai poliziotti in un hotel di Roma. Secondo le prime indiscrezioni, il 44enne soggiornava in una camera del Palladium Palace, lussuoso hotel a due passi dalla stazione Termini.
Dmitry Bezdelov è stato scoperto dai poliziotti successivamente alla segnalazione, da parte di un sistema di controllo degli ospiti degli hotel, del fatto che la Russia aveva chiesto la sua estradizione.
