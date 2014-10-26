Loading...

Napoli, algerino tenta di rubare iPhone: aggredito da pitbull

di Redazione

26/10/2014

Molte testate giornalistiche e siti web tendono a riportare drammi scaturiti dalla brutalità e ferocia dei cani. E' vero, gli animali domestici, specialmente i cani, sono stati spesso protagonisti di vicende di cronaca nera. Quando, però, si verifica un episodio che vede un cane come paladino dei più deboli, non si può non portare agli onori della cronaca.

Siamo a Napoli, in corso Umberto I. Un algerino si è avvicinato a due ragazzi che stavano passeggiando assieme al loro cane, un pitbull, ed ha cercato di rapinarli. Pare che l'immigrato abbia cercato di soffocare con le mani uno dei giovani per farsi consegnare l'iPhone e i soldi, ma il pitbull lo ha aggredito, provocandogli ferite al braccio, al torace e al naso. L'algerino si è dato alla fuga ma è stato bloccato, poco dopo, dai carabinieri.

Onore al pitbull, che ha difeso il suo padroncino.

