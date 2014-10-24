Sidney, trapiantati tre cuori 'morti' in persone colpite da arresto cardiaco

Straordinario intervento chirurgico in Australia, precisamente a Sidney. I medici del St. Vincent's Hospital hanno effettuato il primo trapianto al mondo di cuori 'morti', ossia che avevano smesso di battere da diversi minuti, in persone colpite da arresto cardiaco.

Sono tre le persone che hanno ricevuto un cuore nuovo, tra cui una 57enne, Michelle Gribilas, e un 44enne, Jan Damen. un cuore trapiantato aveva cessato di battere per 20 minuti prima di essere 'rivitalizzato' dall'equipe australiana. I medici ritengono che la soluzione conservativa potrà salvare il 30% di vite in più perché fa calare il numero di lesioni al cuore.

"Ora, grazie a questa scoperta della soluzione conservativa, il numero di cuori che potranno essere trapiantati aumenterà in maniera considerevole in tutto il mondo", ha asserito il prof. MacDonald, coordinatore dell'unità per il trapianto di cuore polmone del nosocomio australiano.