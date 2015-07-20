Seconda Guerra Mondiale, Mitsubishi chiede scusa a prigionieri americani
di Redazione
20/07/2015
Molti americani, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono fatti prigionieri dai giapponesi e costretti a lavorare molto, ogni giorno, in condizioni inumane. La BBC ha reso noto che Mitsubishi porgerà ufficialmente le sue scuse ai prigionieri di guerraCi sarà anche un dirigente della Mitsubishi al Simon Wiesenthal Centre di Los Angeles in occasione della famosa cerimonia per ricordare quella brutta pagina della storia. Secondo le ultime informazioni, Mitsubishi si scuserà coi prigionieri di guerra ma non li risarcirà.
Articolo Precedente
Surf, Mick Fanning attaccato da squali a Jeffreys Bay: sopravvissuto
Articolo Successivo
Roma, caos stazione Tiburtina: hotel New Gemini occupato
Redazione