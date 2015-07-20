Home Esteri Seconda Guerra Mondiale, Mitsubishi chiede scusa a prigionieri americani

di Redazione 20/07/2015

Molti americani, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono fatti prigionieri dai giapponesi e costretti a lavorare molto, ogni giorno, in condizioni inumane. La BBC ha reso noto che Mitsubishi porgerà ufficialmente le sue scuse ai prigionieri di guerra Ci sarà anche un dirigente della Mitsubishi al Simon Wiesenthal Centre di Los Angeles in occasione della famosa cerimonia per ricordare quella brutta pagina della storia. Secondo le ultime informazioni, Mitsubishi si scuserà coi prigionieri di guerra ma non li risarcirà.

