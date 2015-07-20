Home Cronaca Roma, caos stazione Tiburtina: hotel New Gemini occupato

Roma, caos stazione Tiburtina: hotel New Gemini occupato

di Redazione 20/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Molte famiglie, a Roma, sono senza casa. E' possibile che ai profughi venga dato subito un alloggio e molti italiani sono costretti a vivere per strada? "I movimenti per il diritto all'abitare hanno occupato l'hotel New Gemini alla Stazione Tiburtina contro sfratti e articolo 5 del piano casa dell'ex ministro Maurizio Lupi", recita un comunicato delle associazioni che appoggiano gli occupanti Clima di agitazione, dunque, nei pressi della stazione Tiburtina, a Roma. Le forze dell'ordine sono subito intervenute ed hanno obbligato gli occupanti ad uscire dalla struttura. Oggi ci dovrebbero essere sit-in dei movimenti dinanzi alla Prefettura. E' possibile che molti romani debbano vivere sotto i ponti? Ma avere una casa non era un diritto?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp