Surf, Mick Fanning attaccato da squali a Jeffreys Bay: sopravvissuto

di Redazione 20/07/2015

Se l'è decisamente vista brutta il campione di surf Mick Fanning, che durante una gara della settima tappa della World Surf League è stato aggredito da due squali. L'episodio è avvenuto a Jeffreys Bay, in Sudafrica Mick Fanning stava disputando una gara quando, all'improvviso, due grossi squali lo hanno attaccato, facendolo cadere in acqua. Lui ha mostrato di avere coraggio ed ha sferrato un pugno sul dorso di uno degli animali. Il surfista, dopo l'aggressione, è stato trasportato subito in spiaggia e sottoposto a controlli. Mick Fanning si sente un miracolato, sostenendo che mai avrebbe pensato di restare illeso dopo un attacco del genere.

