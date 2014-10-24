Sedentarietà: male degli italiani e patologia del secolo

La sedentarietà dilaga in Italia. Medici e specialisti hanno più volte ricordato che la pigrizia è la fonte di molte patologie: diabete, obesità, pressione alta etc. Ci sono italiani, però, che fanno spesso esercizio fisico, senza però, affidarsi a un allenatore o personal trainer. Insomma, quando si parla di sport, gli italiani preferiscono il fai da te.

"Chi fa attività fisica, non solo si prende cura del suo corpo, ma impara a fare i conti con ciò che realmente è al di là di ciò che vorrebbe essere. Al contrario del sedentario, che invece non solo trascura il suo organismo, ma si può dire che nemmeno lo conosce. La sedentarietà è davvero la malattia del secolo, perché è la patologia dell'individuo che, chiuso nel suo soggettivismo, per non scontrarsi coi suoi limiti nemmeno conosce le sue potenzialità", ha dichiarato il presidente del Censis De Rita.