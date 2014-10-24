Corviale, scoppia incendio in appartamento: anziana muore

Roma- La scorsa notte una 65enne e il suo cane hanno perso la vita a seguito di un incendio scoppiato per cause da accertare. E' successo a Corviale, periferia della Capitale.

Il rogo è divampato nell'appartamento dell'anziana. Immediato l'intervento sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco. In base alle prime indiscrezioni, la donna e il suo amico a quattro zampe sarebbero morti asfissiati.