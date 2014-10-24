Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Corviale, scoppia incendio in appartamento: anziana muore

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Roma- La scorsa notte una 65enne e il suo cane hanno perso la vita a seguito di un incendio scoppiato per cause da accertare. E' successo a Corviale, periferia della Capitale.

Il rogo è divampato nell'appartamento dell'anziana. Immediato l'intervento sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco. In base alle prime indiscrezioni, la donna e il suo amico a quattro zampe sarebbero morti asfissiati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sedentarietà: male degli italiani e patologia del secolo

Articolo Successivo

X Factor, live quinta edizione iniziati. Mika: "Scelte rischiose per stupire"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016