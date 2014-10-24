Macabro ritrovamento a Roma: clochard con testa fracassata, scoperto da suore
Orrore a Roma, a pochi metri dal Colosseo. Un gruppo di suore missionarie della carità ha scoperto il cadavere di uomo.
Il macabro ritrovamento è avvenuto precisamente nei pressi dei locali dove le sorelle ospitano i clochard, a Salita di San Gregorio. Secondo le prime informazioni, l'uomo deceduto, di origini romene, aveva la testa fracassata. Forse è stato preso a bastonate durante un veemente litigio tra connazionali. I poliziotti hanno avviato le indagini per fare luce sul misterioso episodio.
