Selena Gomez non torna con Justin Bieber e sogna uomo maturo

"Vorrei uscire con un uomo maturo, più grande, poi mi guardo allo specchio e sembro una 16enne... Molti mi considerano ancora come la stellina della Disney".

"Lavoro da quando avevo sette anni. Sono Ambasciatrice Unicef da quando ne avevo 17, è così deludente diventare una storia da tabloid. L'odio, però, mi ha motivata".

Nessun ritorno di fiamma tra. I due hanno, ormai, storie diverse. Nessuna reunion, dunque. Selena, anzi, non ne vuole più sapere dei ragazzetti senza esperienza, desiderando di uscire con. La 23enne ha rivelato durante un'intervista aArchiviata la storia con la popolare popstar canadese, Selena si è messa alla ricerca di un nuovo fidanzato. Non è facile, però, soprattutto perché lei non vuole uscire con coetanei o più piccoli di lei o. L'ex fiamma di Bieber ha confessato che, effettivamente, è uscita con una persona che l'aveva 'googlata' e per lei è stata "un'esperienza terrificante". Selena hama si sente una donna matura e in grado di sapersi difendere:Tutti gli uomini maturi al mondo, dunque, possono farsi avanti e tentare di uscire con Selena Gomez. Ovviamente, chi si farà avanti dovrà avere molto charme per fare breccia nel cuore dell'ex fiamma di Justin Bieber. Molti ritengono, invece, che la Gomez e Bieber siano tornati insieme ma vogliono tenere nascosta la loro relazione per evitare i. I due vogliono muoversi, che non appaiono sempre sui giornali e siti di gossip. Insomma, Selena e Justin vorrebbero più, quella che non c'è mai stata e che, forse, è stata la causa delle diverse rotture. Sarà così? E allora perché, nelle ultime ore, l'ex stellina Disney ha affermato che vorrebbe uscire con un uomo maturo?