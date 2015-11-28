Loading...

Selena Gomez non torna con Justin Bieber e sogna uomo maturo

Redazione Avatar

di Redazione

28/11/2015

Nessun ritorno di fiamma tra Selena Gomez e Justin Bieber. I due hanno, ormai, storie diverse. Nessuna reunion, dunque. Selena, anzi, non ne vuole più sapere dei ragazzetti senza esperienza, desiderando di uscire con uomini maturi. La 23enne ha rivelato durante un'intervista a InStyle UK:
"Vorrei uscire con un uomo maturo, più grande, poi mi guardo allo specchio e sembro una 16enne... Molti mi considerano ancora come la stellina della Disney".
Archiviata la storia con la popolare popstar canadese, Selena si è messa alla ricerca di un nuovo fidanzato. Non è facile, però, soprattutto perché lei non vuole uscire con coetanei o più piccoli di lei o con persone che l'hanno 'googlata' prima. L'ex fiamma di Bieber ha confessato che, effettivamente, è uscita con una persona che l'aveva 'googlata' e per lei è stata "un'esperienza terrificante". Selena ha 23 anni ma si sente una donna matura e in grado di sapersi difendere:
"Lavoro da quando avevo sette anni. Sono Ambasciatrice Unicef da quando ne avevo 17, è così deludente diventare una storia da tabloid. L'odio, però, mi ha motivata".
Tutti gli uomini maturi al mondo, dunque, possono farsi avanti e tentare di uscire con Selena Gomez. Ovviamente, chi si farà avanti dovrà avere molto charme per fare breccia nel cuore dell'ex fiamma di Justin Bieber. Molti ritengono, invece, che la Gomez e Bieber siano tornati insieme ma vogliono tenere nascosta la loro relazione per evitare i paparazzi. I due vogliono muoversi un po' come stanno facendo Ariana Grande e il fidanzato Ricky Alvarez, che non appaiono sempre sui giornali e siti di gossip. Insomma, Selena e Justin vorrebbero più riservatezza, quella che non c'è mai stata e che, forse, è stata la causa delle diverse rotture. Sarà così? E allora perché, nelle ultime ore, l'ex stellina Disney ha affermato che vorrebbe uscire con un uomo maturo?
