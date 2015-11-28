Re Panettone 2015 è Sal De Riso: pasticcere campano

"E il Sud con Sal De Riso si conferma ancora una volta foriero di maestri pasticceri che superano i confini vincendo dove il panettone è stato inventato. Quest'anno Sal De Riso ha fatto en plein portando a casa i primi posti negli eventi dedicati sempre al panettone anche di Roma e a Torino", recita una nota diffusa dopo la premiazione di De Riso.

, pasticcere originario di Salerno. Sal è riuscito a battere tutti gli altri concorrenti ed ha ottenuto il primo premio per il miglior panettone di Milano nell'ambito del concorso. A Re Panettone, che quest'anno si è svolto a, hanno partecipato 40 pasticceri, che si sono confrontati a suon diper ottenere il primo premio. Tutti possono partecipare alla gara dolciaria, che si svolge dal 2008 a, ma bisogna prenotarsi. Quest'anno hanno partecipato a Re Panettone circa 1.000 persone, che hanno potuto gustare le tante varianti del tipico dolce natalizio ed ottenere utili informazioni.. Nessuno avrebbe, però, immaginato che un campano si sarebbe aggiudicato il primo premio. Uno 'schiaffo' del Sud al Nord in ambito culinario.Complimenti all'abile pasticcere salernitano!