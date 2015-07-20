Loading...

Demi Moore: cadavere nella piscina della sua villa, scioccata

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2015

Demi Moore è rimasta letteralmente scioccata dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del cadavere di un 21enne nella piscina della sua villa, a Beverly Hills.

"Sono completamente sconvolta. La perdita di un figlio è una tragedia impensabile e il mio cuore è con la famiglia e con gli amici del giovane", ha rivelato l'attrice, ex moglie di Bruce Willis, riguardo alla tragedia avvenuta nella sua abitazione. Il 21enne era stato invitato a un party organizzato dall'assistente di Demi Moore. Purtroppo, il giovane ha messo il piede in fallo ed è caduto nella piscina. Secondo le prime indiscrezioni, il 21enne non sapeva nuotare: ecco perché è annegato. In quel momento Demi non si trovava in casa, in quanto invitata alla festa di una delle sue due figlie.  
