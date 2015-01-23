Sfregiò ex con acido: Luca Varani condannato a 20 anni

Luca Varani, uomo che commissionò l'aggressione con l'acido contro Lucia Annibali, sua ex, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Ancona a 20 anni di reclusione.

La Annibali, avvocatessa di Urbino, venne sfregiata con l'acido due anni fa da due immigrati albanesi, Rubin Ago Talaban e Altistin Precetaj, condannati invece a 14 a 12 anni. La donna aveva lasciato Varani perché aveva scoperto che aspettava un figlio dalla sua ex fidanzata. I giudici della Corte d'Appello di Ancona hanno pronunciato la sentenza dopo 4 ore di camera di consiglio.

"Sono molto contenta, ora vado a tutta birra... Sono soddisfatta, meglio di così non poteva andare... Del mio ex non mi interessa più nulla... Non ha ammesso? Ripeto, non mi interessa, la vita va avanti. Adesso però sono stanca...", ha asserito la Annibali dopo aver appreso la decisione dei magistrati.