Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Grecia, Tsipras sfida Germania: "Austerità non fa parte dei trattati"

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La campagna elettorale si è appena conclusa in Grecia. Quello che è dato vincitore da molti, Alexis Tsipras, ha risposto per le rime al ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble.

Il ministro tedesco ha spento l'entusiasmo della Grecia, sollevato dall'annuncio di Mario Draghi in merito all'acquisto dei titoli della Grecia. "Se ho capito bene se la Grecia rifiuta il programma non farà parte del Quantitative easing", ha detto Scaeuble.

Tsipras ha risposto così al ministro del governo Merkel: "Un governo Syriza non rispetterà accordi firmati dal governo precedente". Giovedì scorso, il numero uno della Sinistra ha tenuto un lungo discorso sul nuovo percorso che inizierà la Grecia nel caso di un suo trionfo.

"Il nostro partito rispetta gli obblighi che derivano dalla partecipazione della Grecia alle istituzioni europee. Ma l'austerità non fa parte dei trattati di fondazione dell'Ue... il mio primo viaggio all'estero (da capo del governo) non sarà a Berlino, sarà a Cipro... Merkel non è più speciale di altri leader Ue".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, Mohamed Salah ha detto sì: pronto contratto quinquennale

Articolo Successivo

Sfregiò ex con acido: Luca Varani condannato a 20 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016