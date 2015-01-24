Grecia, Tsipras sfida Germania: "Austerità non fa parte dei trattati"

La campagna elettorale si è appena conclusa in Grecia. Quello che è dato vincitore da molti, Alexis Tsipras, ha risposto per le rime al ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble.

Il ministro tedesco ha spento l'entusiasmo della Grecia, sollevato dall'annuncio di Mario Draghi in merito all'acquisto dei titoli della Grecia. "Se ho capito bene se la Grecia rifiuta il programma non farà parte del Quantitative easing", ha detto Scaeuble.

Tsipras ha risposto così al ministro del governo Merkel: "Un governo Syriza non rispetterà accordi firmati dal governo precedente". Giovedì scorso, il numero uno della Sinistra ha tenuto un lungo discorso sul nuovo percorso che inizierà la Grecia nel caso di un suo trionfo.

"Il nostro partito rispetta gli obblighi che derivano dalla partecipazione della Grecia alle istituzioni europee. Ma l'austerità non fa parte dei trattati di fondazione dell'Ue... il mio primo viaggio all'estero (da capo del governo) non sarà a Berlino, sarà a Cipro... Merkel non è più speciale di altri leader Ue".