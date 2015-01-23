Inaugurazione anno giudiziario, Santacroce: "Bisogna rinnovare istituzioni"

Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte di Cassazione, ha tenuto un lungo discorso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ricordando che le innumerevoli difficoltà nell'ambito della politica e dell'economia si superano con il rinnovamento delle istituzioni, attuato preferibilmente con riforme profonde.

"Si mettano definitivamente da parte risentimenti e recriminazioni fini a se stessi e si ponga mano finalmente a un rinnovamento delle istituzioni, indicando soluzioni concrete, infondendo speranza e coraggio e alimentando una tensione morale più alta e convincente, capace di mobilitare le menti e i cuori per restituire l’immagine positiva delle istituzioni e della giustizia... il modo migliore per essere davvero cittadini europei e per raccogliere la sollecitazione forte e coraggiosa che ci viene dalla straordinaria manifestazione di popolo che, nei giorni scorsi, a Parigi ha voluto stringersi attorno alle vittime della barbarie terroristica per difendere ed esaltare il patrimonio di libertà e di diritti fondamentali che connota l’identità e la cultura dell’Europa", ha asserito il numero uno di Piazza Cavour.