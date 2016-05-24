Home Home Shanghai: madre ride e immortala figli che distruggono opera d'arte

di Redazione 24/05/2016

Genitori irresponsabili e figli vandali. Con queste parole potremmo sintetizzare l'episodio avvenuto nel Museo del vetro di Shanghai, dove due ragazzini hanno danneggiato "Angel is waiting", un'opera d'arte di vetro. Il gesto vandalico è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza. A far indignare non è tanto l'atteggiamento dei bimbi ma l'incuria dalla mamma che non solo non ha fermato i figli ma si è messa anche a ridere, immortalando col suo smartphone l'azione selvaggia. Che dire, sono immagini che si commentano da sole. L'opera d'arte, d'inestimabile valore, è stata danneggiata da due ragazzini a cui, chiaramente, non è stata impartita una buona educazione: nessuno gli ha detto che non bisogna danneggiare le opere d'arte. Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza si vede la mamma che ride mentre riprende i due minori che sollevano una delle ali di vetro finché si spezza una parte e cade sul pavimento. L'autore dell'opera d'arte danneggiata, Shelly Xue, invece di rimuoverla dalla sua collezione ha pensato di rinominarla: ora si chiama "Broken". Gli amanti dell'arte cinesi sono indignati per l'atto vandalico commesso nel Museo del vetro di Shanghai il giorno dopo la Giornata Internazionale dei Musei. Sui social network sono stati pubblicati molti messaggi di sdegno: c'è chi reclama sanzioni pesanti per la madre dei bimbi vandali e chi esorta i responsabili del Museo ad attuare una politica di 'tolleranza zero' nei confronti di tutti i vandali. L'artista Xue ha detto di aver impiegato 27 mesi per progettare "Angel is waiting", opera d'arte dedicata alla figlia appena nata. I genitori dei bimbi che hanno deturpato l'opera non sono stati né identificati né puniti. E poi dicono che l'arte viene presa poco in considerazione in Italia! Episodi del genere dimostrano una scarsa tutela dell'arte. Sono proprio i genitori e gli insegnanti a far capire ai minori che l'arte va tutelata, sempre e ovunque. Il povero artista Xue, che aveva dedicato quella splendida opera alla figlioletta, è rimasto non poco dispiaciuto per il danneggiamento, ma non si è rassegnato, ribattezzando il frutto del suo estro. https://youtu.be/jJm60RIG7hM L'arte è importante nello sviluppo del bambino, quindi è necessario fargliela conoscere fin dai primi giorni di vita. Arte e creatività sono determinanti nell'evoluzione infantile, eppure nei programmi scolastici sembrano che siano relegate in un secondo piano, sembra che le scuole vogliano far sviluppare soprattutto la zona sinistra del cervello degli studenti, quella della logica, a scapito di quella della creatività. Tutto ciò avviene anche se tantissimi studi hanno dimostrato che l'arte è fondamentale per l'evoluzione interiore dei piccoli e per lo sviluppo fisico-emotivo-cognitivo.

