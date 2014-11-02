Loading...

Scozia, vivono in grotta per 4 mesi dopo espulsione da struttura per indigenti

di Redazione

02/11/2014

Si può vivere in una grotta, al giorno d'oggi, come qualsiasi animale? La risposta è affermativa. Lo sa bene operaio edile scozzese.

Cameron Logan alloggiava in una struttura per persone indigenti ma venne espulso per aver ospitato la sua fidanzata. I due, non sapendo dove vivere, scelsero una grotta, luogo dove soggiornarono per 4 mesi.

"Due persone non meritano di vivere in una grotta. E' stato solo l'amore che ci ha consentito di andare avanti. Dalla grotta dovevamo andare in chiesa per poter usare un bagno. Un uomo e una donna non possono vivere così", ha asserito l'operaio.

Ora la coppia ha trovato un alloggio 'umano' ad Helensburgh.

