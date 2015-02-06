Loading...

Silk Road, Ross Ulbricht rischia ergastolo: prove digitali a suo sfavore

06/02/2015

Ross Ulbricht, 'padre' e amministratore di Silk Road, mercato online di beni illegali come droga, armi e documenti falsi, rischia il carcere a vita.

Il tribunale federale di New York ha ritenuto Ulbricht colpevole per pirateria informatica, traffico di droga e riciclaggio di denaro. Gli internauti potevano trovare tutto ciò che è illegale su Silk Road. Il bazar, secondo l'FBI, ha permesso ad Ulbricht di guadagnare circa 18 milioni di dollari; Silk Road, invece, ha generato un business di circa 100 milioni di dollari.

E' difficile che Ulbricht non venga condannato al massimo della pena, visto che ci sono moltissime prove digitali che certificano la sua condotta illecita.

