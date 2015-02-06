Loading...

Tumore è questione di sfortuna: studio choc contestato da comunità scientifica

06/02/2015

La comunità scientifica continua a puntare l'indice contro uno studio secondo cui la comparsa del cancro è mera questione di sfortuna. L'autorevole magazine Science ha pubblicato sia diverse lettere di protesta che la replica di Cristian Tomasetti e Bert Vogelstein, autori dello studio.

Le lettere criticano gli scienziati perché il risultato del loro studio è sviante e inattendibile. Viene anche messo in evidenza che gli autori dello studio hanno snobbato l'importanza della prevenzione e i parametri ambientali che favoriscono l'insorgenza del tumore.

L'unico punto non contestato agli studiosi riguarda la replicazione degli errori, che si svolge in modo diverso nei vari tessuti.

