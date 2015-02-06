Loading...

Parma: Rezart Taci getta spugna, accordo con cordata italo-russa

06/02/2015

Parma in crisi. Ora anche il presidente Rezart Taci vorrebbe lasciare, cedendo la quota di maggioranza della squadra emiliana. Taci è il quarto presidente nel giro di pochi giorni.

Secondo voci di corridoio, Taci si sarebbe già accordato con un gruppo italo-russo riguardo la cessione della sua quota. L'imprenditore albanese, dunque, non è riuscito a rimettere in sesto il club emiliano, scongiurando la possibilità di crack.

Non si sa molto riguardo alla cordata italo-russa che rileverà la quota di Taci. Secondo Sportmediaset sarebbe riconducibile al plutocrate russo Kerimov, socio della Gazprom, maggiore azienda russa nel campo del gas.

Speriamo che il Parma riesca a 'risorgere'. E' inammissibile che una gloriosa realtà del calcio italiano svanisca.

