Parma: Rezart Taci getta spugna, accordo con cordata italo-russa
di Redazione
06/02/2015
Parma in crisi. Ora anche il presidente Rezart Taci vorrebbe lasciare, cedendo la quota di maggioranza della squadra emiliana. Taci è il quarto presidente nel giro di pochi giorni.
Secondo voci di corridoio, Taci si sarebbe già accordato con un gruppo italo-russo riguardo la cessione della sua quota. L'imprenditore albanese, dunque, non è riuscito a rimettere in sesto il club emiliano, scongiurando la possibilità di crack.
Non si sa molto riguardo alla cordata italo-russa che rileverà la quota di Taci. Secondo Sportmediaset sarebbe riconducibile al plutocrate russo Kerimov, socio della Gazprom, maggiore azienda russa nel campo del gas.
Speriamo che il Parma riesca a 'risorgere'. E' inammissibile che una gloriosa realtà del calcio italiano svanisca.
Articolo Precedente
Squalo goblin pescato nel Nuovo Galles del Sud: lungo 1,2 metri
Articolo Successivo
Silk Road, Ross Ulbricht rischia ergastolo: prove digitali a suo sfavore
Redazione
Articoli Correlati
Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!
19/08/2016