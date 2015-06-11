Home Gossip Silvia Toffanin in dolce attesa: le foto col pancione

di Redazione 11/06/2015

Silvia Toffanin, conduttrice del programma “Verissimo”, è in attesa del suo secondo erede, dopo la nascita del primogenito Lorenzo, del compagno Pier Silvio Berlusconi, con cui vive una storia da 14 anni. Al momento al sesto mese di gravidanza, Silvia Toffanin, concluse le fatiche televisive, si è ritagliata un breve periodo di vacanza col compagno e col primogenito in Corsica, come dimostrano le foto del settimanale “Chi”, che ritraggono la conduttrice in splendida forma, con la tipica luce e serenità, delle donne in dolce attesa. La nascita del secondo figlio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è prevista per il prossimo mese di settembre. A dispetto del fatto che ancora mancano conferme ufficiali, sembra che la Toffanin, dovrebbe dare alla luce una femminuccia. I attesa di ulteriori novità, non ci resta che fare i nostri migliori complimenti a questa splendida coppia! Michela Galli

