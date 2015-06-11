Home Spettacoli "W Momix Forever": Momix di Moses Pendleton a Milano

di Redazione 11/06/2015

I Momix di Moses Pendleton sono arrivati ieri, 10 giugno 2015, a Milano. La nota compagnia statunitense ha deciso di celebrare i 35 anni dal suo debutto con lo show "W Momix Forever". La compagnia esordì nel lontano 1980 proprio nel Teatro Nazionale di Milano. La compagnia resterà a Milano fino al prossimo 28 giugno, estasiando il pubblico con una 'summa' di coreografie che hanno reso il gruppo famoso in tutto il mondo, anche e soprattutto grazie all'estro di Moses Pendleton. Chi avrà la fortuna di assistere agli show, potrà rivedere opere come "Baseball", "Passion", "Bothanica" e, ovviamente "Momix Classics".

