Sindaco di Salerno De Luca condannato per abuso d'ufficio: pena inferiore a richiesta pm

Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca è stato condannato dal Tribunale di Salerno a un anno di reclusione per abuso d'ufficio riguardo alla creazione del termovalorizzatore presso la città da lui amministrata. I giudici hanno disposto anche per de Luca l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La pena, tuttavia, è stata sospesa.

La condanna è inferiore alla pena richiesta dai pm: 3 anni di reclusione. Condannati anche un dirigente comunale e l'ex capo staff. "Ci aspettavamo l'assoluzione, comunque faremo appello", ha detto il difensore di De Luca, Paolo Carbone.

Alberto Di Lorenzo, ex capo staff del sindaco di Salerno, non nasconde il suo stupore dinanzi a una sentenza del genere. Sia De Luca che gli altri due imputati dovranno pagare le spese processuali.