Al Bano e Romina a Sanremo: ospiti nazionali, Will Smith ospite internazionale

Manca meno di un mese all'inizio della 65esima edizione del Festival di Sanremo che sarà connotata dall'arrivo di tanti ospiti nazionali ed internazionali. Attesissimi, tra gli ospiti italiani Al Bano e Romina, ma anche Tiziano Ferro e Gianna Nannini. Super ospite internazionale, invece, Will Smith.

Il festival di Sanremo, quest'anno, aprirà i battenti il 10 Febbraio e terminerà il 14 Febbraio, giornata dedicata a tutti gli innamorati.

Will Smith è un attore talentuoso e ricco. Ricordiamo che, secondo Newsweek, è uno degli attori più potenti del pianeta. I film di Smith hanno riscosso sempre un grande successo. Ricordate "La ricerca della felicità"?